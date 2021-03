I segreti della raccolta differenziata insegnati a distanza. Innovativo progetto presentato da Cem Ambiente e pensato in ottica Dad.

Lezioni online per docenti e studenti

I ragazzi alternano lezioni in classe con la didattica a distanza? Cem Ambiente si adegua e propone una lezione online tutta dedicata a insegnanti e studenti, adatta sia alle classi che fanno lezione in presenza che a distanza. L’iniziativa si inserisce e prosegue il progetto Cem Educational proposto dall’utility durante il primo lockdown e pensato per dare pillole di educazione ambientale a grandi e piccini costretti a casa a causa dell’epidemia da coronavirus. Allora erano 10 mini episodi, oggi è una vera e propria lezione di educazione ambientale delle durata di 25 minuti a disposizione delle insegnanti dei 68 Comuni serviti da CEM.

“Si tratta una lezione nella quale le nostre educatrici Giulia e Silvia conducono insegnanti e ragazzi nel viaggio “Meno è meglio, viviamo meglio buttando via meno” – si legge in un comunicato stampa diramato da Cem – In modo accattivante e divertente, con animazioni e tips, vengono mostrate le regole e i segreti della raccolta differenziata e le azioni principali per la riduzione dei rifiuti. Un quiz interattivo – Azzecca il rifiuto! – mette alla prova l’attenzione degli studenti e la loro sostenibilità. Il video è un supporto che può essere utilizzato sia durante le lezioni che come compito a casa da assegnare e far svolgere in autonomia dai ragazzi”.

“Puntiamo sull’on demand”

A entrare maggiormente nello specifico del progetto è il presidente di Cem Ambiente Giovanni Mele.

“Ormai da mesi le attività scolastiche alternano Dad alla presenza. Malgrado la situazione, Cem Ambiente continua a svolgere l’attività di Educazione ambientale attraverso lezioni in presenza e online, anche se con maggiori problemi organizzativi per tutti. Per semplificare la logistica, abbiamo pensato di puntare sull’on demande per le insegnanti che vogliono continuare a fare educazione ambientale ma gestendosi in autonomia nel loro tempo scolastico”.

Malgrado la pandemia, Cem continua a fare Educazione ambientale sia in presenza che online. Da novembre abbiamo fatto lezione a 70 classi, per un totale di 1.540 studenti, guidati dalle nostre educatrici nel mondo della sostenibilità.