I servizi della Polizia Locale sono sempre più green. Al comando di Nova Milanese arrivata la seconda auto ibrida, è anche dotata di telecamera interna

I servizi della Polizia Locale sono sempre più green

Sempre più attenzione all’ambiente, anche da parte della Polizia Locale di Nova Milanese. La nuova vettura in uso dagli agenti, infatti, è a propulsione ibrida. Grazie al finanziamento di Regione Lombardia, ora, è a disposizione del comando. E’ una Toyota Corolla la nuova autovettura acquistata in seguito alla partecipazione ad un bando regionale. Il progetto del Comune è stato approvato con il riconoscimento di un contributo economico di ventimila euro, per fare fronte ad una spesa complessiva di 27mila 874 euro.

Consumi più bassi e meno inquinamento

Il finanziamento era finalizzato all’incremento di dotazione strumentale e al rinnovo del parco veicoli. Quest’ultimo, con motore ibrido, infatti, ha direttamente sostituito uno ormai desueto: “Il parco mezzi della Polizia Locale conta ora cinque autovetture, oltre a quella nuova, due Fiat Punto, una Renault Megane ed una Toyota Yaris ibrida – ha spiegato il comandante Cosimo Tomasso – Proprio la sperimentazione effettuata con quest’ultima, ha orientato il comando verso l’acquisto di una vettura con le medesime caratteristiche che, a prestazioni invariate rispetto ad un’analoga vettura con motore tradizionale, garantisce consumi sensibilmente più bassi e quindi un minore inquinamento atmosferico”.

Auto dotata di telecamera interna

Questa Toyota, inoltre, presenta una particolarità: “E’ dotata anche di una telecamera interna in grado di riprendere tutto ciò che avviene in strada, offrendo così maggiore sicurezza agli agenti durante gli interventi – ha concluso Tomasso – Siamo molto soddisfatti”.