I tamponi rapidi arrivano anche a Mezzago e Cornate. Il servizio sarà disponibile a partire da oggi, venerdì 20 novembre 2020, presso il centro sportivo “Brignani” di Mezzago.

L’annuncio è arrivato questa mattina, venerdì, da parte dell’Amministrazione comunale di Mezzago. I tamponi rapidi arrivano in paese, e saranno aperti anche ai residenti di Cornate. A realizzare i tamponi rapidi antigenici saranno gli specialisti di “Fondazione Harmonia”, che sul territorio si occupano già dei Comuni di Concorezzo e Aicurzio.

“Siamo lieti di annunciarvi che anche a Mezzago da oggi sarà possibile effettuare i tamponi rapidi antigenici, presso il Campo Sportivo “F. Brignani” – ha spiegato l’Amministrazione guidata dal sindaco Massimiliano Rivabeni – Per i cittadini di Mezzago non serve prescrizione medica per accedere al servizio. Le tariffe per i residenti sono di 15 Euro a tampone, con agevolazioni per le persone con oltre 80 anni. Questa iniziativa è realizzata dall’Amministrazione in collaborazione con Fondazione Harmonia, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con il supporto di Protezione Civile e di cittadini volenterosi”.