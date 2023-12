I tecnici di RetiPiù individuano una grossa perdita di gas a Cesano: intervengono i Vigili del fuoco

Grazie ai controlli pianificati svolti sul territorio dai tecnici di RetiPiù è stata individuata nelle ultime ore una grossa perdita di gas in una corte di via Agnesi a Cesano Maderno.

I tecnici di RetiPiù individuano grossa perdita di gas a Cesano: intervengono i Vigili del fuoco

E' accaduto questa mattina: i tecnici di RetiPiù erano in zona per consuete attività di controllo volte a rilevare eventuali perdite. Giunti in via Agnesi hanno rilevato valori anomali in una corte. Le ispezioni e le rilevazioni di RetiPiù hanno identificato tempestivamente l’origine della perdita: un appartamento al cui interno vi era una concentrazione altissima, e quindi pericolosa, di gas.

Sul posto anche i Vigili del fuoco

I tecnici di RetiPiù hanno subito contattato l’Amministratore dell’immobile e i Vigili del Fuoco i quali, intervenuti, hanno sfondato la porta e arieggiato il locale. Le successive verifiche hanno confermato la presenza di una perdita nella rete privata dell’appartamento. I controlli RetiPiù si sono dunque rivelati determinanti per scongiurare una situazione potenzialmente critica.

Il progetto per la riduzione dei gas in atmosfera

Nel 2021 RetiPiù ha avviato il progetto "RetiPiù Meno CO2" con l’obiettivo di sviluppare iniziative per rendere sempre più sostenibili le proprie attività. La prima azione concreta si è concentrata sulla riduzione delle dispersioni di gas in atmosfera. Per ottenere questo risultato RetiPiù Srl ha adottato la tecnologia del “Picarro Surveyor”, la più innovativa attualmente sul mercato, che rende più efficiente l’attività di monitoraggio delle dispersioni di gas sulla rete di distribuzione: può infatti rilevare le dispersioni con una sensibilità di tre ordini di grandezza superiore a quelle attualmente in uso (parti per miliardo vs parti per milione).

Questo consente di rendere più efficiente l’attività di monitoraggio delle dispersioni di gas, aprendo la strada all’ottimizzazione delle ispezioni grazie ad algoritmi di machine learning, in grado di monitorare queste perdite, pianificare interventi di manutenzione sulla rete e ridurre le emissioni di metano e, quindi, di CO2 in atmosfera.