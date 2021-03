I trionfi del Milan stellare di Sacchi erano custoditi nella valigia della amata zia

I trionfi del Milan stellare di Sacchi conservati nella valigia… della zia.

Una scoperta commovente e poetica quella fatta dal 58enne Filippo Galli, villasantese, protagonista del Milan che ha vinto tutto guidato da Arrigo Sacchi.

Nei giorni scorsi Galli ha aperto una valigia appartenuta alla zia Annina Cazzaniga, anche lei di Villasanta e grande tifosa del Milan, scomparsa alcuni mesi fa. E Galli ha trovato al suo interno decine di ritagli di giornale che raccontano al sua carriera calcistica vissuta con la maglia dei rossoneri.

Una carriera gloriosa

Una bellissima storia quella che ha per protagonista il villasantese Fillippo Galli, ex difensore del Milan e della nazionale italiana, che ha conquistato moltissimi trofei in carriera: 5 Campionati, 4 Coppe dei Campioni, 4 Supercoppe Italiana, 3 Supercoppe europee e 2 Coppe Intercontinentali.



L’ex responsabile del settore giovanile dei rossoneri e commentatore televisivo per Mediaset e Telenova, che ha dato il suo contributo anche ne Settore Tecnico della FIGC e al Settore Giovanile e Scolastico, con un ruolo legato allo sviluppo del calcio giovanile in Italia, nei giorni scorsi, attraverso i social, ha raccontato una storia bellissima, che ha per protagonista la sua amata zia Annina Cazzaniga, volto conosciuto a San Fiorano e sorella della mamma, volata in cielo, all’età di 90 anni, nell’agosto dello scorso anno.

