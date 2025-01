I vicini danno l'allarme, uomo trovato morto in casa a Seveso

Tragedia a Seveso: un uomo di 90 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in corso Isonzo.

Allarme in corso Isonzo

L'allarme è scattato nella serata di ieri, mercoledì 8 gennaio 2025. In base a quanto ricostruito, i vicini di casa, non avendo sue notizie, hanno avvisato le Forze dell'ordine. Nel giro di poco in corso Isonzo si sono portati gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118.

Trovato morto in casa

Una volta entrati nell'abitazione, i soccorritori hanno rinvenuto il cadavere dell'anziano. Il decesso è avvenuto per cause naturali.