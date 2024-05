Lutto tra i Vigili del fuoco brianzoli. Si è spento improvvisamente in queste ore infatti il Capo Reparto Volontario a riposo Primo Chin, 76 anni, che ha prestato servizio presso il distaccamento di Carate Brianza.

I Vigili del fuoco di Carate piangono Primo Chin

A partire da questa sera, martedì 7 maggio, la salma si troverà presso la casa cimiteriale Pulici in area ex Formenti. I funerali dell'ex vigile del fuoco invece verranno celebrati giovedì 9 maggio 2024 alle ore 14.30 in chiesa Prepositurale a Carate Brianza.