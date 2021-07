I vigili di Villasanta scoprono un autocarro rubato e lo restituiscono al proprietario.

Durante i servizi serali straordinari, la Polizia locale di Villasanta guidata dal comandante Maurizio Carpanelli ha recuperato un mezzo pesante rubato e ne ha disposto la restituzione al legittimo proprietario, una società di Bitonto (Bari) che si occupa di trivellazioni del suolo.

E' successo venerdì scorso

È successo venerdì 23 luglio. L’autocarro era stato posteggiato in via Mattei, nella zona industriale alle spalle di Ecocity. Poco prima della 21 la pattuglia impegnata in uno dei servizi straordinari in fascia oraria serale ha notato il mezzo che sembra fosse sul posto già da un giorno.

Dall'accertamento è risultato che il veicolo era di provenienza furtiva. La denuncia era stata sporta poco prima a Bitonto presso la stazione dei Carabinieri.

Il furto era invece stato commesso a Paullo dove l’autocarro si trovava. Sono in corso indagini per cercare di risalire all’identità dei responsabili. Il mezzo intanto è stato affidato a una ditta per il ricovero, in attesa della restituzione al legittimo proprietario.