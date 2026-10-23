Aggiungi Prima Monza alle tue fonti preferite

Un nuovo mezzo che servirà a garantire ancora più servizi per il Trasporto Protetto. Si è tenuta nella mattinata di ieri, giovedì 22 ottobre, nella cornice di Largo Vela ad Arcore, l’inaugurazione ufficiale del nuovo automezzo per il trasporto protetto, frutto della sinergia tra l’associazione Auser e il progetto Pulminoamico. L’iniziativa rappresenta un vero e proprio ponte virtuoso tra il mondo imprenditoriale locale e il Terzo Settore, con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto ai cittadini più fragili e, al tempo stesso, garantire alle aziende del territorio una visibilità etica e legata a valori di solidarietà.

Il “grazie” a tutti gli sponsor

La mattinata si è aperta nella suggestiva Sala del Camino, dove l’Amministrazione comunale e la dirigenza di Auser hanno accolto i rappresentanti delle numerose aziende sponsor che hanno contribuito all’acquisto del veicolo. Ciascun imprenditore è stato premiato con una targa di ringraziamento prima del taglio del nastro ufficiale in Largo Vela.



Alla cerimonia era presente il sindaco di Arcore, Maurizio Bono, che ha espresso parole di grande stima e gratitudine per l’operato dei volontari e per il contributo del tessuto produttivo locale, sottolineando come questo sia un progetto unico per la comunità, capace di mettere insieme l’associazionismo, l’Amministrazione comunale e il mondo dell’imprenditoria che ha voluto elargire investimenti importanti per chi ha più bisogno.

I numeri di Auser Arcore

A rimarcare l’importanza strategica del nuovo veicolo è stata la presidente di Auser Arcore, Brunella Bruni, che ha tracciato un quadro della situazione sociale locale, evidenziando come l’associazione registri giorno dopo giorno un aumento costante delle richieste da parte di anziani, persone fragili e sole, dovendo purtroppo a volte dire di no per mancanza di veicoli o volontari. «I dati sulle attività dell’associazione confermano l’impatto fondamentale del loro servizio sulla comunità: negli ultimi due anni, solo con il pulmino donato nel 2024, sono stati effettuati 1.709 trasporti per 128 persone, percorrendo circa 33.000 chilometri. Inoltre, da gennaio ad oggi, con le auto a disposizione sono già stati coperti ben 60.000 chilometri per erogare 4.700 servizi a favore di 150 persone», ha sottolineato Bruni. La presidente ha poi ricordato come la popolazione stia invecchiando e il territorio necessiti sia di nuovi volontari sia di sostenitori per far fronte ai bisogni crescenti.

Un contributo fondamentale per la riuscita del progetto è arrivato da un folto gruppo di imprese e professionisti del territorio.

Tra le realtà che hanno offerto il loro sostegno economico si annoverano A.D. Impianti Elettrici di Aliprandi Davide, A.R.B. Servizi di Almiron Bala, Cente Impianti di Centemero Mauro, Centro Ricambi R.S., Laura Coltro, Consulting Italia, Decimo (Pizza Bistrot), Dot.Itc, Gelateria Malibu (DolceLatte), Gero, Giancarlo Greco, Idea Bimbo di Monici Michela, Joy Entertainment, Monzagel, Nuova Film di Pozzoni Roberto Bruno, Onoranze Funebri Sant’Eustorgio, Proramillenote, STS Italia, Tao Ambiente, Termoidraulica Villa, That’s Amore di Vincenzo Brienza, V.D. Truck di V. Arnone e D. Graziano, Varinelli e Vinci Autotrasporti.

L’inaugurazione rappresenta quindi un fondamentale passo avanti per rafforzare la rete di protezione sociale di Arcore grazie all’unione di intenti tra pubblico, privato e volontariato.