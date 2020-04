I volontari della Protezione Civile di Desio hanno un nuovo mezzo. E’ stato finanziato anche grazie al contributo dell’iniziativa solidale ‘Torta del cuore’.

Il Gruppo comunale Volontari Protezione Civile di Desio ha un nuovo mezzo a disposizione. Si tratta di un autoveicolo Fiat Ducato Combinato 33 Q CH1 2.3 Multijet 140 CV E6D, allestito per servizi di Protezione Civile, con l’obiettivo di svolgere in maniera rapida, efficace ed efficiente i servizi di prevenzione e intervenire prontamente, soprattutto in questo periodo, per le emergenze sul territorio.

“I volontari della Protezione Civile, sempre presenti e disponibili in ogni occasione, con questo nuovo mezzo potranno operare ancora meglio e in sicurezza nel quotidiano e nelle situazioni di emergenza – dichiara il Sindaco Roberto Corti. E’ anche un segno tangibile della gratitudine dei desiani, visto che una parte della spesa è stata finanziata con i proventi dell’iniziativa ‘La Torta del Cuore’, che ogni anno viene organizzata in occasione della Festa di Desio”.

Grazie anche all’iniziativa solidale “Torta del Cuore”

E’ di 36.436,08 l’investimento totale per l’acquisto del veicolo, di cui 32.124,08 euro finanziati direttamente dal Comune e 4.312,00 euro donati grazie alla raccolta fondi durante la vendita della ‘Torta del Cuore’. Alla Protezione Civile è stato fornito un furgone in grado di trasportare volontari e materiale (quindi convertibile), dotato di barra lampeggiante orientabile per illuminare la zona degli interventi operativi e di un gancio per il rimorchio.

In attesa della presentazione ufficiale, il nuovo mezzo comincerà a circolare per la Città nei prossimi giorni, a supporto di tutti i servizi che i volontari di Protezione Civile stanno svolgendo a favore della cittadinanza.

Grande contributo durante l’emergenza

“Il Gruppo comunale rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità, sia per le attività e servizi ordinari svolti nel territorio, sia per la tempestività d’intervento durante le emergenze, grazie a una dotazione composta dalle strumentazioni necessarie allo scopo – dichiara il vicesindaco e Assessore alla Sicurezza Jennifer Moro. Durante l’emergenza Covid-19 i volontari stanno fornendo un contributo materiale, consegnando mascherine ai soggetti deboli, occupandosi del ritiro degli alimenti donati presso i negozi e la GDO e aiutando le scuole a consegnare il materiale scolastico e i tablet, perché i ragazzi possano seguire da casa le attività scolastiche. Un plauso al Comandante Maurizio Di Mauro e al coordinatore della Protezione Civile Franco Arienti che hanno il compito di coordinare a diversi livelli il Gruppo e al Servizio sociale per la gestione delle richieste di aiuto”.