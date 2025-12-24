Il bel gesto

I volontari di Protezione Civile portano i doni ai bambini ricoverati in Pediatria

Le tute gialle di Ornago hanno fatto una sorpresa ai piccoli degenti ricoverati all'ospedale di Vimercate

Ornago · 24/12/2025 alle 19:38

I volontari di Protezione Civile di Ornago si travestono da Babbo Natale e da elfi e portano regali ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Vimercate.

Nella giornata di ieri, martedì 23 dicembre, le tute gialle ornaghesi si sono recate al nosocomio brianzolo portando doni e gadget ai piccoli degenti.

Un bellissimo gesto che scalda il cuore, che ha portato così un sorriso ai bambini ricoverati in pediatria che saranno costretti purtroppo a passare le festività natalizie tra le corsie dell’ospedale vimercatese, addolcendo così la loro permanenza.

