I volontari di Protezione Civile di Ornago si travestono da Babbo Natale e da elfi e portano regali ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Vimercate.
I volontari di Protezione Civile portano i doni ai bambini ricoverati in Pediatria
Nella giornata di ieri, martedì 23 dicembre, le tute gialle ornaghesi si sono recate al nosocomio brianzolo portando doni e gadget ai piccoli degenti.
Un bellissimo gesto che scalda il cuore, che ha portato così un sorriso ai bambini ricoverati in pediatria che saranno costretti purtroppo a passare le festività natalizie tra le corsie dell’ospedale vimercatese, addolcendo così la loro permanenza.