Dopo mesi di lavoro, il campo di calcio dell’oratorio del Villaggio Snia, a Cesano Maderno, è pronto ad accogliere i ragazzi dell’Equipe 2000 e a dare il via alla nuova stagione.

I volontari rimettono a nuovo il campo di calcio

Il presidente Fulvio Fretto e i suoi collaboratori hanno rimesso a nuovo il campo da gioco e gli spogliatoi, e hanno tinteggiato il muro di cinta del centro giovanile parrocchiale. Un lavoro di fatica, frutto di passione educativa e desiderio di dare sempre il meglio per i ragazzi che frequentano l’Equipe 2000.

I dirigenti e gli allenatori si sono trasformati in imbianchini, muratori e giardinieri per aiutare l’Equipe 2000 alla ripartenza. “Come sempre non è mancato l’aiuto dei nostri benefattori storici, quelli che da una vita ci permettono di arrivare dove, con il nostro bilancio, non potremmo mai arrivare” aggiunge Fretto con gratitudine.

“Un entusiasmo contagioso”

“Sono stanco ma felice, sono dieci giorni che rimango in oratorio full time, ma finalmente ho finito quello che avevo in mente – commenta Fretto – Dopo lo scetticismo iniziale di un anno fa, sento intorno a me un entusiasmo fuori dal normale che sta contagiando tutti, allenatori dirigenti e atleti. E siamo solo all’inizio…”.