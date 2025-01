Identificato il "cecchino" di Varedo?

Per anni è stato l'incubo dei residenti di quella zona di Varedo, addirittura preoccupati nell'uscire sui balconi: un incubo che potrebbe essere finito dopo che i Carabinieri hanno denunciato un uomo per esplosioni pericolose e danneggiamenti

L'indagine

I Carabinieri della Stazione di Varedo hanno deferito in stato di libertà un soggetto residente della zona, incensurato, per i reati di esplosioni pericolose e danneggiamento.

Le indagini, avviate a seguito di segnalazioni relative a danni arrecati ad alcuni condomini situati nelle vie Bellini, Sant’Aquilino e Ponchielli di Varedo, hanno portato a una complessa attività investigativa volta a verificare l’origine dei danni e i potenziali responsabili.

Durante un controllo effettuato negli ultimi giorni di dicembre presso la sua abitazione, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro cautelativo di tutte le armi in suo possesso e del relativo titolo autorizzativo.

Tra il materiale sequestrato figurano diverse armi da fuoco e munizioni, nonché carabine ad aria compressa, che saranno oggetto di analisi tecniche e comparazioni balistiche. Tali accertamenti mirano a verificare la corrispondenza tra i colpi esplosi e i danni riscontrati nelle strutture segnalate.

L’attività investigativa proseguirà per consolidare ulteriormente il quadro indiziario e garantire una completa ricostruzione dei fatti. Dell’esito delle indagini e del deferimento è stata data comunicazione all’autorità giudiziaria competente.