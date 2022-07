Identificato il ladro che rubava in chiesa ma ormai è morto

I Carabinieri sono andati a casa sua a notificargli la misura cautelare a seguito di quattro furti messi a segno in chiesa. Peccato che fosse morto da un mese e mezzo.

Quattro colpi in chiesa

E' successo questa settimana: l'uomo, classe 1966, casa a Renate, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio, era stato identificato dai Carabinieri della stazione di Besana in Brainza quale autore di quattro colpi messi a segno nella chiesa di Capriano, frazione di Briosco. Il primo il 19 dicembre, quando dall'edificio sacro erano spariti 250 euro dal cestino delle offerte; il secondo il 29 gennaio di quest'anno (sparito un pc); gli ultimi due a febbraio (rubati decoder, vasi, una borsa di tela e attrezzature del coro parrocchiale).

Era morto a maggio

Sulle sue tracce si erano messi i militari della stazione di Besana in Brianza che, a seguito di accurate indagini, hanno identificato il ladro: un milanese classe 1966, attualmente con casa a Renate. Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno raggiunto la sua abitazione per notificargli la misura cautelare. Non ci sono riusciti perché l'uomo è morto a maggio per cause naturali.