Indagine

Identificato il presunto autore dell’omicidio stradale di Veduggio

Svolta nell'omicidio stradale di Luca Zoia avvenuto a Veduggio con Colzano: denunciato un 32enne residente in provincia di Monza e Brianza

Identificato il presunto autore dell’omicidio stradale di Veduggio

Veduggio con Colzano · 08/11/2025 alle 20:20

di

I Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno individuato e deferito in stato di libertà un 32enne residente in provincia di Monza e Brianza, ritenuto responsabile dell’omicidio stradale avvenuto il 4 novembre a Veduggio con Colzano.

L’indagine

L’attività investigativa è stata avviata dopo il rinvenimento, a bordo strada intorno alle 7 in zona cascina Tremolada, del corpo senza vita di Luca Zoia, 49enne del posto.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di ricondurre il decesso a un investimento stradale, eseguito da un veicolo che si era poi dato alla fuga, omettendo di prestare soccorso.

La svolta

I militari sono riusciti ad avviare un’articolata e meticolosa attività investigativa grazie al rinvenimento, nei pressi del punto d’impatto, di alcuni frammenti riconducibili a un fanale.

Le successive analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza urbana e il confronto con veicoli compatibili hanno consentito di restringere progressivamente il campo investigativo, fino all’individuazione del mezzo e del presunto conducente. Il 32enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di omicidio stradale. Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, anche in attesa dell’esito dell’esame autoptico disposto sulla salma, e per verificare la sussistenza di eventuali aggravanti, in particolare quelle legate alla fuga e all’omissione di soccorso.

 

Chi era la vittima

Luca Zoia, nato e  cresciuto a Veduggio con Colzano, abitava in una casa di corte al Fornacione, a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente mortale. Era il figlio maggiore di una coppia conosciutissima in paese. Il padre Antonio, ex operaio appassionato di pittura e arte, è scomparso qualche tempo fa. Negli ultimi anni il 49enne era stato seguito anche dai Servizi sociali del Comune, per via di una vita disordinata, fatta di brutte abitudini e cattive frequentazioni nella zona del Mazzacavallo, a fianco del quagliodromo, frequentata e segnalata in più occasioni come territorio di spaccio.

Luca Zoia, 49 anni
Luca Zoia, 49 anni
Tu cosa ne pensi?