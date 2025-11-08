Identificato il presunto autore dell’omicidio stradale di Veduggio

I Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno individuato e deferito in stato di libertà un 32enne residente in provincia di Monza e Brianza, ritenuto responsabile dell’omicidio stradale avvenuto il 4 novembre a Veduggio con Colzano.

L’indagine

L’attività investigativa è stata avviata dopo il rinvenimento, a bordo strada intorno alle 7 in zona cascina Tremolada, del corpo senza vita di Luca Zoia, 49enne del posto.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di ricondurre il decesso a un investimento stradale, eseguito da un veicolo che si era poi dato alla fuga, omettendo di prestare soccorso.

La svolta

I militari sono riusciti ad avviare un’articolata e meticolosa attività investigativa grazie al rinvenimento, nei pressi del punto d’impatto, di alcuni frammenti riconducibili a un fanale.

Le successive analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza urbana e il confronto con veicoli compatibili hanno consentito di restringere progressivamente il campo investigativo, fino all’individuazione del mezzo e del presunto conducente. Il 32enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di omicidio stradale. Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, anche in attesa dell’esito dell’esame autoptico disposto sulla salma, e per verificare la sussistenza di eventuali aggravanti, in particolare quelle legate alla fuga e all’omissione di soccorso.