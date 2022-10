Idrante rotto, scuola presidiata dai Vigili del fuoco

Uno degli idranti della scuola è finito "ko", all'Istituto "Gandhi" di Villa Raverio intervengono i Vigili del fuoco.

Vigili del fuoco al "Gandhi"

E' successo oggi, mercoledì 5 ottobre, all'Istituto d'istruzione superiore "Gandhi" di Villa Raverio, frazione di Besana in Brianza. All'ora di pranzo, in seguito a un incidente, uno degli idranti sul retro del plesso è stato rotto, causando lo svuotamento della vasca di acqua a servizio dell'impianto antincendio.

Fortunatamente non sussistono pericoli per gli studenti, ma sono state comunque inviate due squadre dei Vigili del fuoco in attesa del ripristino dell'impianto. Sul posto anche i tecnici della Provincia di Monza e Brianza, proprietaria dell'edificio.