Era da una cliente quando ha assistito a un tentativo di truffa telefonica nei confronti di una persona anziana. Grazie al biassonese Claudio Vismara, di professione idraulico, una pensionata non è caduta nella trappola.

Idraulico sventa la truffa a casa di un’anziana

L’episodio è accaduto giovedì scorso, intorno alle 17.30. Vittima un’anziana settantenne: «Ero da una cliente per fare un’assistenza quando ha chiamato una donna spacciandosi per la nipote» racconta Vismara.

«Ciao nonna, sono la Giulia» ha detto la truffatrice al telefono azzeccando il nome della nipote ma l’anziana ha capito subito che c’era qualcosa di strano nella voce. La truffatrice ha però proseguito dicendo che era andata dal dottore e che le avevano trovato una brutta malattia, un tumore al seno.

Per questo aveva bisogno di lei. «Ho visto che la mia cliente si è agitata, così ho preso in mano il telefono e ho chiesto spiegazioni ma appena hanno sentito una voce maschile hanno riattaccato - racconta Vismara - In sottofondo si sentivano più voci oltre a quella della donna. La cosa brutta è che hanno chiamato sul telefono di casa e sapevano perfettamente il nome della nipote».

La stessa cosa è successa alla concittadina Alba Pennati:

«Ero sola in casa giovedì pomeriggio quando è squillato il telefono - racconta - Appena ho risposto ho sentito una voce di donna che piangeva disperatamente dicendo di essere in ospedale e di aver scoperto una brutta malattia. Ho capito subito che si trattava di una truffa, specie poi quando ha detto che era mia nipote ma io non ho nipoti femmine. Così ho messo giù il telefono, mi sono affacciata alla finestra e ho visto che c’erano due persone che non conoscevo davanti al cancello. Ho pensato di raccontare questo episodio per mettere in guardia altre persone che potrebbero finire vittime di questi truffatori».

Purtroppo sono sempre più frequenti gli episodi di truffa, specialmente nei confronti delle persone anziane. E nonostante le continue raccomandazioni da parte delle forze dell’ordine, spesso le vittime cadono nella trappola.

(nella foto di copertina il biassonese Claudio Vismara)