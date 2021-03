Ieri in Ats Brianza hanno ricevuto il vaccino Covid in 2.300. In Lombardia ad oggi la persone vaccinate sono più di novecentomila, 297.982 hanno ricevuto la seconda dose.

Nella giornata di ieri, martedì 9 marzo, in Lombardia hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nell’ambito della fase “1 ter” 11.602 anziani a cui si aggiungono i 428 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 12.030 dosi somministrate agli over 80.

La vaccinazione under 80 ieri ha riguardato 16.675 persone tra I e II dose. Complessivamente nella giornata di ieri sono state somministrate 28.705 dosi di vaccino anti-Covid.

Ad oggi, inoltre, sono 174.266 le adesioni del personale scolastico.

Regione Lombardia segnala che i valori cumulati possono variare nel tempo “poiché alcuni centri vaccinali registrano alcune vaccinazioni in modalità differita per favorire l’operatività dei vaccinatori in alcuni casi specifici”.

Alla data odierna in Lombardia risultano vaccinate oltre 900mila persone, per la precisione 911.187, di queste 613.205 sono prime dosi.

Come si può vedere dalla tabella a corredo del servizio, in Ats Brianza, che ricordiamo comprende le Province di Monza e Brianza e Lecco, ieri hanno ricevuto il vaccino contro il Covid poco meno di 2.300 persone.