Il 25enne brianzolo Mattia è il nuovo Mister Italia on the web 2021. Ieri sera ha sbaragliato un centinaio di concorrenti provenienti da tutta Italia. Ora potrà accedere direttamente alla finale nazionale.

Si chiama Mattia Bertolino, ha 25 anni, lavora in Maserati, ha la passione per il calcio (gioca centravanti nella Juvenilia Monza con trascorsi anche al Locarno nella serie B svizzera), e ieri sera ha sbaragliato la concorrenza di un centinaio di pretendenti provenienti da tutta Italia guadagnandosi il titolo di Mister Italia on the web 2021, il contest social promosso dalla “Claudio Marastoni”, agenzia che organizza “Mister Italia”, considerato il più importante concorso nazionale dedicato alla bellezza maschile.

“Sono davvero contento – ha commentato Mattia. Ieri sera, appena terminata la diretta, ho festeggiato con le persone a me più care, mia madre Liliana e mio padre Cesare. Poi sono stato sveglio fino a tarda notte per rispondere alla marea di messaggi di congratulazioni. Ringrazio la giuria e tutta l’organizzazione per questo importante riconoscimento”.

Ora Mattia accede direttamente alle finali nazionali di Mister Italia 2021

Mattia succede nell’albo d’oro del concorso (istituito lo scorso anno, in regime di lockdown, per l’impossibilità di sfilare in presenza) al modello napoletano Eduardo D’Ammora, collegato ieri sera in diretta per complimentarsi con il suo successore. Con la vittoria su Instagram, Mattia accede direttamente alle finali nazionali di Mister Italia 2021, in programma sul lungomare di Pescara ad inizio agosto.

“Il sogno nel cassetto è quello di lavorare nel campo dello spettacolo o della moda magari ripercorrendo le orme di un personaggio come Mariano Di Vaio. Io credo di avere tutti i numeri per sfondare, poi ci vorrà anche tanta fortuna, ma io di sicuro ce la metterò tutta. Sono un ragazzo che ama la vita, che davanti alle sfide non si tira mai indietro. La prossima sfida sarà partecipare alla finale nazionale di Mister Italia, non vedo l’ora”.

La passione per il calcio

Tifoso della Juventus e di Cristiano Ronaldo (“un idolo e un esempio di come il talento vada comunque sempre affiancato da un comportamento esemplare), Bertolino gioca centravanti nella squadra della Juvenilia Monza in prima categoria. “Buona parte della mia carriera l’ho vissuta qui in Brianza, ma ho avuto anche una bella esperienza in Svizzera, giocando in serie B nel Locarno”.

Dopo aver lavorato a Milano nel settore della gestione eventi moda (“ma la pandemia ha vanificato ogni progetto”), Bertolino è rientrato nella sua amata Brianza dove ora lavora con un incarico in Maserati. “Sono un brianzolo doc, molto legato alle mie radici. Ma nel futuro, mi vedo altrove. Magari a Miami, una delle mie città preferite”.