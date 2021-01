“Ogni vita che nasce è un fiore di speranza per Carate” è questo lo slogan scelto per la nuova iniziativa del “Kit di benvenuto” per neonati di Carate. È partito ufficialmente con il mese di gennaio 2021 il progetto voluto per dare il benvenuto ai nuovi piccoli concittadini e alle loro famiglie.

Il benvenuto ai neonati di Carate arriva dal Comune

Si tratta di un corredino che l’Amministrazione Comunale vuole distribuire ai genitori per affrontare i primi giorni a casa dopo il lieto evento: un kit che contiene sette prodotti dedicati alla cura e alla salute dei bambini. Il corredo è destinato a tutti i bambini residenti a Carate Brianza nati dal primo gennaio 2021. Ai genitori che si recheranno agli uffici comunali dell’Anagrafe per registrare la nascita del figlio verrà consegnata una lettera con le istruzioni per prendere appuntamento e ritirare direttamente dalle mani del Sindaco il corredino comunale. All’interno del piccolo corredo i nei genitori troveranno un biberon, ciuccio, termometro digitale, aspiratore nasale e diversi prodotti per la detersione dei più piccoli.

Il sindaco “Un caloroso benvenuto e un sostegno ai nuclei familiari caratesi”

“Ci tengo particolarmente a questa iniziativa che non era mai stata fatta a Carate: sono oltre un centinaio i nuovi nati che ogni anno entrano a far parte della nostra comunità cittadina – ha spiegato il Sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian – Con questo nuovo progetto mi rivolgo direttamente ai genitori con un aiuto concreto: prodotti per far sentire la presenza dell’Amministrazione comunale fin dai primi giorni a casa del bambino. Un modo per dare un caloroso benvenuto ai nuovi piccoli concittadini di Carate Brianza da parte di tutta la nostra comunità. Questa iniziativa vuole infatti essere una nuova misura a sostegno dei nuclei familiari caratesi: un ulteriore passo che facciamo per migliorare la nostra città, per farla diventare sempre più accogliente e vicina alle famiglie”.