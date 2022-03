E' successo ancora...

Circolazione bloccata dalle 15 in via Lampugnani a Desio a causa del mezzo bloccato sotto il ponticello. Un incidente già successo diverse volte.

AGGIORNAMENTO DELLE 16: Il sottopasso ora è libero. l'autista del furgone è riuscito ad uscire in autonomia dal sottopasso.

Il camion passa nonostante il divieto e rimane incastrato sotto al ponte

Un altro camion incastrato sotto il ponte della ferrovia di via Lampugnani a Desio.. E' accaduto intorno alle 15 con il risultato che la circolazione al momento è bloccata. Al momento non risultano feriti. Un incidente che di tanto in tanto si ripete, nonostante i cartelli che indicano il divieto di transito ai mezzi di altezza superiore ai 2 metri e 80 centimetri. L'autista alla guida del mezzo ha proseguito ed è rimasto intrappolato al di sotto del ponticello.

Diversi gli episodi in passato

L'ultima volta era successo l'estate scorsa ma tornando indietro negli anni l'incidente si è ripetuto con una certa frequenza. successo di frequente. Il problema dei camion che si incastrano riguarda comunque sia il ponticello di via Lampugnani che quello di via Tagliabue, tant'è vero che in più occasioni è stato chiesto all'Amministrazione comunale di trovare una soluzione.