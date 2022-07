E' stato trovato in possesso di 11 grammi di hashish e per questo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nei guai è finito un 17enne di Lissone fermato nella notte.

Il cane fiuta qualcosa di sospetto: 17enne trovato con la droga e denunciato

La denuncia è arrivata a seguito dei controlli effettuati nel corso della nottata dai Carabinieri della stazione di Seregno. Controlli svolti in sinergia con il nucleo cinofili di Casatenovo.

In particolare nel corso della perlustrazione della stazione ferroviaria seregnese i militari hanno fermato due giovani, rispettivamente di 24 e 17 anni, appena scesi dal treno: i due ragazzi sono stati fermati su segnalazione del cane "Kevin" e poi trovati in possesso di svariati grammi di hashish. Il 17enne aveva con sé 11 grammi di hashish, mentre il 24enne una singola dose.

Di conseguenza, terminati gli accertamenti in caserma, il minorenne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e riaffidato ai genitori mentre il 24enne, operaio di origini egiziane residente a Seregno, è stato segnalato all’autorità amministrativa.