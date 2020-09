Il Cantabrianza verso la finalissima. Appuntamento a Lentate sul Seveso sabato 26 settembre.

Il Cantabrianza verso la finalissima

Dopo un’audizione preliminare, alla quale hanno preso parte 70 iscritti, sono 12 i concorrenti selezionati per partecipare alla finale della 34esima edizione del Cantabrianza, sabato 26 settembre dalle 21.30 allo Sporting Club di Birago. Nel locale di via Cadorna si sfideranno i cantanti Greta Galiardi di Cerro Maggiore), Aurora Magrelli di Triuggio, Luca Vidale di Lozza (Varese) Erika Mariniello di Limbiate, Sara Scerelli di Civate (Lecco), Syria Girotti di Gravedona, Eleonora Plebani di Brusaporto (Bergamo), Sara Marinelli di Vimercate, Silvia Peluzzi di Meda, Alba Lanfranconi di Lecco, Angelica Murè di Giussano e Daiana Baditescu di Monza.

Gatto Panceri presidente di giuria

“Siamo pronti per la finale della 34esima edizione della manifestazione che negli anni passati ha visto come partecipanti, tra i tanti, Marco Castoldi, in arte Morgan, e il cantautore lariano Simone Tomassini – commenta il patron, l’inossidabile talent scout Dino Angelini – Il nostro obiettivo, come sempre, è quello di favorire la scoperta e valorizzare i giovani cantanti di musica leggera della Lombardia”.

Presenterà la serata Fabio Taormina, ospite Gatto Panceri che sarà anche presidente di giuria. Aprirà la finale la vincitrice della 33esima edizione, Francesca Sindona, che presenterà il suo inedito “Adesso soli”.

Sono aperte le iscrizioni gratuite al 35esimo Cantabrianza sul sito www.cantabrianza.it e anche su Facebook.

(Nella foto la finale della 33esima edizione, in Villa Cusani di Carate Brianza, con il sindaco Luca Veggian e gli assessori Eleonora Frigerio e Giovanni Fumagalli).