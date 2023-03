Il capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Desio va in pensione

Dopo oltre 40 anni di impegno, Paolo Brugora, capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Desio, va in pensione.

Dopo oltre quattro anni da caporeparto dei Vigili del Fuoco di Desio e, dopo più di 40 anni di impegno, Paolo Brugora va in pensione. Desiano classe 1963, il suo ultimo giorno di lavoro è martedì 28 febbraio.

"La mia carriera è iniziata come militare ausiliario nel 1982 e il 10 luglio 1985 sono entrato come permanente, dopo aver vinto un concorso riservato a personale ausiliario – racconta – Ho fatto un periodo a Roma, poi sono rientrato nel comando di Milano, dove sono stato fino al passaggio di qualifica. Dopo sei anni a Milano sono arrivato a Desio una prima volta come vigile permanente. Nel 2001 poi mi sono trasferito a Lecco, fino al luglio 2004, quando sono poi rientrato al comando di Milano. Qui sono rimasto altri sei anni in sede centrale. Dal 1 gennaio 2011 sono tornato a Desio come capo distaccamento e nel 2018 sono stato promosso a capo reparto. Per un certo periodo, inoltre, sono stato anche referente per il distaccamento di Seregno".