Il capogruppo degli Alpini di Desio è andato avanti. Addio a Roberto Tesser.

Addio al capogruppo degli Alpini

Una persona di compagnia, allegra, disponibile, che non si tirava mai indietro, sempre pronta a dare una mano a chi aveva bisogno. Era questo e molto altro Roberto Tesser. Se ne è andato venerdì mattina a 70 anni dopo aver lottato con dignità e coraggio contro una malattia che soprattutto negli ultimi due anni aveva condizionato la sua quotidianità e la sua voglia di fare. Originario del Veneto, di Montebelluna, Tesser era conosciuto in città soprattutto per l’instancabile attività nel sociale come capogruppo degli Alpini e vicepresidente del Coro Ana Nikolajewka. Inizialmente, la sua «avventura» in Brianza era cominciata a Carate, dove anche il padre era stato capogruppo delle Penne Nere in riva al Lambro.

"Era una colonna del volontariato"

«Da tanti anni era il nostro capogruppo dopo essere subentrato a Giorgio Fornasiero - racconta commosso il suo vice Maurizio Camnasio - Roberto era più di un amico per tutti noi, non era solo una colonna insostituibile per noi Alpini, ma era un punto di riferimento prezioso per tutte le associazioni della città. Era naturalmente portato a far del bene, c’era sempre per qualsiasi cosa, non sapeva mai dire di no. Ad esempio, a dicembre in occasione della festa di fine anno delle associazioni, era a disposizione di tutti. Oltre al sociale, nel tempo libero la sua grande passione era la montagna, le camminate in mezzo alla natura».

I funerali martedì mattina

Tesser lascia l’adorata moglie Dina e i figli Davide e Katia. Oltre all’impegno nell’associazionismo, nella vita lavorativa (era andato in pensione nel 2010) era stato un apprezzato tecnico prima all’Alfa Romeo di Arese (era responsabile della manutenzione delle caldaie di pressione), poi in città all’Autobianchi. I funerali si svolgeranno martedì 3 ottobre, alle 10.30 in Basilica e hanno già confermato la loro presenza numerosi gruppi Alpini della provincia di Monza e Brianza e il coro delle Penne Nere.