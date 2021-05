Il centro ippico conquista il podio

Il centro ippico Parco Horses Team conquista il podio.

Il centro ippico

Un grande risultato per la neonata squadra del Parco Horses Team dell’omonimo centro ippico di Biassono, al suo esordio alla prima gara Endurance per bambini di età compresa tra i 7 e i 16 anni. La competizione si è svolta domenica 25 aprile, a Provaglio d’Iseo presso il maneggio Ambasador, in un anno agonisticamente ridotto ai minimi causa emergenza Covid.

Conquistato l’intero podio

“I nostri piccoli atleti hanno infatti portato a casa un oro (Lisa Parodi su Tumble), un argento (Martina Sanini) e un bronzo (Viola Fossati su Vagoir), conquistando l’intero podio nella categoria B. Un meritatissimo poi quarto posto per Riccardo La Rotonza su Shakira e ottimo risultato per Emma Dell’Orto e Viola Fossati al nono e decimo posto della categoria Elite – ha affermato il presidente Umberto Conti – I nostri atleti sono riusciti a creare un rapporto di reciproca fiducia e determinazione con i loro cavalli, bambini speciali con un’immensa forza di volontà in una difficile disciplina come quella dell’Endurance. Questa vittoria la dedichiamo all’Amministrazione comunale biassonese che ha creduto nei nostri progetti e nei bambini della loro comunità. Ora continueremo a lavorare per potare i colori della nostra squadra alle “poniadi”, gara nazionale di Endurance che si terrà a Roma nel mese di settembre”.

L’assessore Paola Gregato

“Sicuramente il centro ippico, dove si pratica anche pet therapy, rappresenta un valore aggiunto per il nostro paese e soprattutto per il vicino centro sportivo appena riqualificato” spiega l’assessore allo Sport, Paola Gregato.

