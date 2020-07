Il centro storico di Burago pronto a voltare pagina

Il centro storico di Burago è pronto a voltare pagina.

Si appresta a cambiare definitivamente volto piazza Matteotti, dove in questi giorni fervono i lavori intorno alla Curt di Mansitt, l’antico cascinale che si trova proprio accanto al municipio. Lo scorso giovedì le ruspe hanno iniziato le operazioni di demolizioni degli stabili che da anni ormai risultavano disabitati, in condizioni fatiscenti e pericolanti.

Primo passo verso il futuro

Il primo passo verso il futuro dell’area è stato salutato con una certa emozione: la corte infatti rappresenta(va) l’ultima testimonianza originale della società agricola buraghese, ma l’oggettivo stato di degrado ha reso inevitabile la massiccia operazione di riqualificazione. Il nuovo sito che sorgerà sulle ceneri dell’antica cascina prenderà il nome di “Corte Scolastica” in onore di Maria Scolastica Porcari, mamma di Nicola Riccardi, titolare della “Riccardi Group”, l’azienda incaricata dell’operazione edilizia.

Il nuovo polo

Il nuovo polo, il cui sviluppo sarò seguito dall’architetto Riccardo Dossi, sarà dedicato sia al residenziale che al commerciale. In totale verranno infatti realizzati circa 35 appartamenti, mentre al piano terra troveranno posto una decina di locali per esercizi e attività che si affacceranno su via Crocefisso, destinata a trasformarsi in una strada pedonale. In più verrà creata un’unica area verde di circa 6mila metri quadri e si assisterà a una rivoluzione viabilistica che interesserà anche via Kennedy e via Giovanni XXIII.

