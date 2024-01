Il centrosinistra punta ancora su Sironi

Un bagno di folla per ripartire dal luogo simbolo del suo primo mandato.

Simone Sironi di nuovo in corsa

E’ incominciato il viaggio di avvicinamento del sindaco di Agrate, Simone Sironi, alle elezioni comunali del prossimo giugno. Obiettivo: mantenere saldamente la guida della città per un altro lustro per portare a termine i progetti rimasti incompiuti e per dare forma ad altri sogni.

La presentazione nella piazza simbolo

Tante, almeno 150, le persone che sabato scorso, 13 gennaio, si sono radunate nei Giardini di Villa d’Adda, la nuova piazza voluta dall’Amministrazione in carica, per dare il via alla campagna elettorale del centrosinistra, guidato dal primo cittadino uscente che ha ufficialmente annunciato quanto già era scontato.

Per la prima volta c'è l'ipotesi ballottaggio

Una tornata completamente nuova per Agrate, che per la prima volta nella sua storia dovrà mettere in conto un eventuale ballottaggio (previsto per i Comuni con più di 15mila abitanti) nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse raggiungere il 50+1 dei voti al primo turno. Scenario che rimescola in parte le carte e restituisce peso ai partiti che scenderanno con ogni probabilità in campo con proprie liste e non più solo con i simboli a sostegno di una civica.

Ad accompagnare la prima uscita da neocandidato di Sironi anche un grande cartello con decine di parole scelte dai sostenitori, che di fatto costituiranno l’ossatura del programma elettorale. Tra queste: testa, cuore, comunità, onestà, dialogo, inclusione, passione, gentilezza, territorio, umanità.

"Una scelta che non riguarda me, ma tutti noi"

"Sono molto felice di avviare questa nuova avventura in questa piazza - ha esordito emozionato e commosso Simone Sironi - Cinque anni fa siamo partiti usando due parole: testa e cuore. Due parole che ho cercato di usare in questo primo mandato. Due parole ancora centrali oggi. La scelta, però, non riguarda solo me, ma tutti noi. E questo è per me un concetto imprescindibile. La politica non dovrebbe mai essere l’azione di un singolo, ma di una comunità. Non sono io, ma siamo noi, insieme, a volerci essere, a partecipare alla vita del nostro paese. Io mi metto al servizio per tutti noi. E cosa saremo tra 5 anni dipende da tutti noi". "Mi rendo conto di andare contro corrente - ha aggiunto Sironi - In un mondo che ci invita ad occuparci solo degli interessi personali, qualcuno può pensare che la nostra visione delle cose sia sbagliata, ma non è così. Le vostre parole riportate sul cartellone mi hanno commosso e stupito".

"Fiducia, condivisione, collaborazione"

Il sindaco uscente ha poi ripercorsi i passaggi fondamentale dei primi 5 anni, soffermandosi in particolare sui due anni terribili del Covid, sulle tante persone portate via dalla malattia.

E poi uno sguardo verso il prossimo lustro con l’intenzione di portare a termine progetti rimasti sulla carta, come la riapertura del Duse e dare compimento ad altri che hanno incominciato a prendere forma: la riqualificazione dell’area ex Star, la casa di comunità, la nuova scuola superiore, nuove strutture sportive.

"Per fare tutto questo ho bisogno di voi - ha concluso Sironi - Vi chiedo fiducia, condivisione e collaborazione per fare un’Agrate ancora più bella".

Alleanza con i 5 Stelle?

Avviata la campagna, ora ci sono da costruire un programma e anche una coalizione; perché se lo zoccolo duro restano la civica «Insieme per Agrate» e i partiti del centrosinistra, a cominciare dal Pd, c’è da capire se il perimetro possa essere allargato. Il pensiero va naturalmente al Movimento 5 Stelle. Non è un caso che tra i presenti in piazza sabato scorso ad ascoltare Sironi ci fossero anche il consigliere comunale in carica dei pentastellati, Giuseppe Procopio, e altri esponenti del movimento. Da capire se un eventuale accordo passi dall’appoggio 5 Stelle a Sironi con una propria lista o dall’ingresso di alcuni pentastellati in una civica del sindaco.

Su questo fronte il candidato non si è sbilanciato.

Il centrodestra punta su Massimo Bosisio?

Mentre il centrosinistra e la Lista civica agratese hanno già ufficializzato la discesa in campo, il centrodestra sembra voler giocare ancora a carte coperte. Anche se sul fronte dell’opposizione il candidato sindaco potrebbe in realtà già esserci. Il nome forte da contrapporre all’uscente e ricandidato Simone Sironi è quello di Massimo Bosisio, 60 anni, dirigente d’azienda, consigliere comunale in carica nelle fila della civica "Agrate con". I partiti e le varie anime del centrodestra sembrano aver già trovato la convergenza attorno al consigliere che nei quattro anni e mezzo in aula ha acquisito sempre maggiore esperienza e spazio.

"E’ sicuramente la persona su cui c’è la condivisione più ampia - ha confermato Rosario Mancino, esponente di Fratelli d’Italia - In questi anni alla indubbie capacità Massimo Bosisio ha aggiunto anche esperienza". "Il fatto che sia stato fatto il mio nome mi lusinga - ha commentato il diretto interessato - Sono a disposizione, forte anche dell’esperienza fatta in questi anni. Detto questo, la decisione non spetta a me ma, giustamente, ai partiti della coalizione".

L’ultima parola spetterà quindi ai partiti che mai come questa volta faranno sentire il proprio peso anche ad Agrate, che a giugno andrà al voto per la prima volta con l’ipotesi del secondo turno se nessun candidato al primo otterrà almeno il 50% + 1 dei voti. Una decisione verrà quindi presa al tavolo provinciale dove si dovranno trovare una quadra e un equilibrio tra i vari Comuni al voto.