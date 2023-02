Possono definirsi davvero miracolati i due uomini che questa mattina all'alba sono stati loro malgrado protagonisti di un assurdo incidente lungo l'Autostrada A4, in direzione Venezia, avvenuto all'altezza di Caponago, poche centinaia di metri prima dell'uscita Cambiago Cavenago.

Il cofano si apre mentre sono in viaggio in autostrada: si fermano e l'auto viene travolta

L'automobilista al volante di una Dacia e il passeggero stavano percorrendo l'Autostrada in direzione Venezia quando improvvisamente e per cause ancora da chiarire il cofano della vettura si è aperto. L'urto del pezzo di carrozzeria ha sfondato il parabrezza della macchina e l'automobilista, con la vista completamente oscurata, a quel punto non ha potuto fare altre che arrestare la marcia.

I due occupanti della macchina sono scesi e hanno cercato, nel giro di pochi attimi, di segnalare in ogni modo la presenza dell'auto ferma in quarta corsia. Purtroppo però negli stessi istanti una vettura, una Opel, è sopraggiunta e non è riuscita ad arrestare la corsa in tempo, finendo violentemente contro la Dacia ferma.

I soccorsi

Immediatamente sono stati attivati i soccorsi: sul posto sono giunti i soccorritori del 118, i pompieri e le forze dell'ordine.

Nessuna conseguenza per gli occupanti della Dacia, residenti a Novara. L'automobilista svizzero che invece ha tamponato l'auto è stato medicato sul posto e trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo.

Massiccio l'intervento dei Vigili del fuoco: i pompieri sono intervenuti con due autopompe, una proveniente dalla sede centrale di Monza, l'altra dal distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Vimercate, e con il modulo di supporto del distaccamento di Lissone.