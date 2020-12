Il comandante della Polizia Locale va in pensione e regala le ferie ai colleghi

Regala i 33 giorni di ferie rimasti ai colleghi del Comune. E’ il gesto di altruismo compiuto dall’ormai ex comandante della Polizia Locale di Meda Valter Bragantini prima di appendere la divisa al chiodo e di godersi la meritata pensione.

Il comandante della Polizia Locale di Meda va in pensione

Lunedì 30 novembre è stato il suo ultimo giorno di lavoro, dopo 42 anni nelle Pubbliche Amministrazioni di cui 37 a Meda, e ora può dedicarsi maggiormente alla famiglia e al volontariato. Oltre a curare gli adorati nipotini, diventerà un «contadino» e si occuperà della sua tenuta in Piemonte. Ma penserà anche gli altri, aumentando il proprio impegno in Avis Meda, dove presta servizio come autista e soccorritore da tanti anni.

Regala 33 giorni di ferie ai colleghi

Ma prima di congedarsi ha deciso di compiere un’azione che sicuramente sarà molto apprezzata dagli altri dipendenti comunali: «Dato che non ho usufruito di 33 giorni di ferie e che andrebbero persi, ho pensato di donarli a chi magari ne ha necessità per esigenze particolari – ha spiegato Bragantini – Mi sono confrontato con l’Ufficio Personale ed è una cosa fattibile, per cui ho ceduto questi giorni ai miei colleghi. Chiunque, di qualsiasi Ufficio, può avanzare la richiesta per ottenerne qualcuno».

