Il comico della “Prova del cuoco” diverte il pubblico dalla sua cucina

Marco Arnemi prepara la pizza in diretta: l’allegria del comico desiano della trasmissione “La prova del cuoco” non si ferma nemmeno in quarantena. E diverte il suo pubblico direttamente dalla cucina di casa sua.

Il comico della Prova del cuoco diverte il pubblico da casa sua

Anche il desiano è a casa per via dell’emergenza sanitaria. Le registrazioni della “Prova del cuoco” sono temporaneamente sospese, ma lui non ha voluto rinunciare a far sorridere chi lo segue. “C’è molta negatività in questo periodo – ha commentato il desiano – Vorrei riuscire a far passare qualche ora felice al mio pubblico, che, come me, è a casa e non sa cosa fare». Da qui, assieme alla produzione, l’idea di organizzare dirette di natura culinaria

Il messaggio rimane sempre lo stesso: “Restate a casa”

Il suo intento non è mostrare ricette nuove: “Ci sono gli chef che in questo periodo fanno video in cui cucinano piatti spettacolari – spiega – Io ho cominciato con la pasta alla carbonara e poi con la pizza Margherita per intrattenere i più piccoli e le famiglie, come se fosse un gioco”. Il messaggio, però, rimane sempre lo stesso: “Restiamo nelle nostre case e facciamo in modo di passare questo periodo nel modo migliore possibile, con le persone che amiamo”.