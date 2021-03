Il Comitato di Villasanta della Croce Rossa presenta lo “Spazio Ascolto”

“Mettere al centro l’essere umano è da sempre il nostro imperativo”: queste le parole del Presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca. Un concetto che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Villasanta ha messo in pratica, attraverso l’iniziativa “Spazio Ascolto”: un salotto virtuale dove i volontari possono confrontarsi e discutere liberamente, sotto la guida della psicologa Lorenza Magni. Perché i volontari sono anzitutto persone con un’individualità, delle fragilità e delle debolezze.

Comitato di Villasanta della Croce Rossa presenta lo “Spazio Ascolto”

Proprio lunedì sera si è tenuto il primo incontro di un ciclo di appuntamenti a cadenza mensile, per ora in modalità online. Ogni serata è dedicata all’approfondimento di un particolare tema, proposto dai volontari stessi: principalmente tematiche legate alle attività di volontariato, per confrontarsi su eventuali disagi, problematiche o anche esperienze positive vissute sul servizio. A questo si accompagna anche un focus sul vissuto del volontario a 360 gradi, quando indossa la divisa e quando invece la toglie e torna alla vita quotidiana. Nella prima serata la discussione si è incentrata attorno al tema dell’ansia: i volontari hanno condiviso esperienze personali, al fine di capire insieme i metodi più efficaci per gestirla.

Uno spazio di ascolto e supporto

Obiettivo è quello di offrire uno spazio libero di ascolto e di supporto, utile soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, dove ognuno ha dovuto fare i conti con una nuova realtà.

Al di là della situazione contingente, mettere al centro il benessere del volontario è da sempre una priorità per il Comitato di Villasanta. Infatti, l’idea di aprire uno sportello di ascolto per i volontari non è nuova, ma era già stata sperimentata nel 2015, con un buon riscontro in termini di partecipazione e coinvolgimento. Anche la collaborazione con la Dott.ssa Lorenza Magni è un punto fisso da diversi anni: dal 2008 gestisce il progetto di sensibilizzazione “Draghi, principesse, cavalieri, naviganti coraggiosi”, insieme alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Villasanta e al Comune di Villasanta. Un’iniziativa nata per educare bambini e ragazzi delle scuole primarie e delle medie su temi quali il cyberbullismo ed il corretto utilizzo dei social.

“È fondamentale offrire un supporto ai nostri volontari, affinché possano essere più sereni, determinati ed efficienti sul servizio. Per fare ciò, abbiamo coinvolto la Dott.ssa Lorenza Magni, una risorsa professionale importante che da anni mettiamo a disposizione della comunità e del territorio, attraverso gli incontri nelle scuole e molte altre iniziative. L’esigenza di dare più attenzione ai volontari è un tema che ci sta a cuore, che oggi trova risposte concrete in un nuovo progetto che siamo sicuri possa avere ricadute positive sull’attività di volontariato del nostro Comitato, un progetto che dimostra che Croce Rossa Italiana è davvero “Ovunque per chiunque”, anche per il volontario stesso, come dice uno degli slogan che riassume la mission dell’Associazione”, ha commentato Laura Fontana, Delegato Obiettivo Sociale di Croce Rossa Italiana – Comitato di Villasanta.

“Un percorso di arricchimento”