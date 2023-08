Il commercio locale concorezzese perde una delle sue storiche colonne

Concorezzo piange la scomparsa di Giuseppina Meroni, storica colonna del commercio locale. La donna, 98 anni, ha gestito per decenni la centralissima edicola di via Libertà.

Punto di riferimento per intere generazioni

Un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni di concorezzesi, "passati" dalla sua edicola per acquistare quotidiani, riviste, fumetti o le mitiche figurine del calciatori. Questo e molto altro era Giuseppina Meroni, storica edicolante di Concorezzo scomparsa ieri, martedì 22 agosto 2023, all'età di 93 anni. Per tanti è stata l'edicolante per antonomasia, un punto di riferimento fondamentale per la vita del paese. Giuseppina ha gestito il chiosco di via Libertà insieme alla sorella Piera fino alla fine degli anni '90, prima di cedere la gestione alla famiglia Pedroni. La notizia della sua scomparsa ha colpito nel profondo l'intera comunità concorezzese, che potrà tributare l'ultimo saluto alla donna nella giornata di domani, giovedì 24 agosto: i funerali si terranno alle 9.30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano.

Il cordoglio del sindaco Mauro Capitanio

Nel pomeriggio di oggi anche il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio per la scomparsa di Giuseppina Meroni, vero e proprio "pezzo" di storia del paese.