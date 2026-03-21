L'iniziativa del Comune di Ornago che ha visto protagonisti i piccoli nati lo scorso anno insieme alle loro mamme e papà

Si è rinnovato ad Ornago con grande successo l’appuntamento per l’accoglienza dei nuovi nati nel 2025 e la consegna ai loro genitori della Chiave della Gentilezza.

Il Comune dà il benvenuto ai nuovi nati con la Chiave della Gentilezza

L’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in occasione Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, è stata celebrata proprio nella giornata di oggi, sabato 21 marzo, ed ha visto il sindaco Daniel Siccardi e l’assessora alla Gentilezza Martina Russo accogliere in Comune i 39 bambini nati nel 2025 insieme alle loro mamme e papà e per riflettere sul valore della gentilezza come pilastro fondamentale della società.

Durante l’evento, ogni famiglia ha ricevuto informazioni utili sull’iscrizione all’asilo nido e sulle iniziative dedicate ai più piccoli. Inoltre, è stata consegnata la Chiave della Gentilezza, un simbolo del legame tra la comunità e i suoi cittadini più giovani.

L’evento ha anche dato l’opportunità di presentare le attività dello Spazio Mamme, un’iniziativa nata un paio d’anni fa per offrire supporto gratuito alle neo-mamme. Grazie alla partecipazione di esperti come una pedagogista, un’educatrice, una consulente del sonno e un’ostetrica, lo Spazio Mamme rappresenta un punto di riferimento per affrontare con serenità i primi mesi di vita del bambino.

La cerimonia

«È dal 2021 che partecipiamo a questa iniziativa promossa dall’associazione Costruiamo Gentilezza – spiega il sindaco Siccardi – Questo è il primo benvenuto che come comunità diamo ai nuovi nati, dopodichè vorremmo realizzare tra qualche mese anche un nuovo momento, probabilmente in autunno, con la piantumazione di un albero per i nuovi nati degli ultimi 10 anni».

Dopodichè il primo cittadino ha presentato la referente dell’asilo nido comunale “Il nido dei ranocchi” Mariagrazia Campanile e una delle educatrici che collabora allo Spazio Mamme, Stefania Ronco.

Infine si è passati poi al momento di premiazione e consegna a tutte le famiglie del benvenuto:

«Adesso leggeremo il cerimoniale che viene letto in tutta Italia – conclude il primo cittadino – Dopodichè procederemo alla consegna a tutti i nuovi nati della Chiave della Gentilezza. Si tratta di una chiave a forma di tangram (un gioco rompicapo cinese), ed anche un tangram vero e proprio con cui i bambini potranno giocare. Dunque non mi resta altro che dare il benvenuto a queste piccole bambine e bambini nella nostra comunità».