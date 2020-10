Il Comune di Bovisio diventa rosa per sostenere la Lilt. L’Amministrazione aderisce alla campagna di prevenzione del tumore al seno e illumina la facciata del Municipio fino al 31 ottobre

Il Comune di Bovisio Masciago aderisce alla campagna della Lilt e si tinge di rosa. Da venerdì scorso, fino al 31 ottobre, la facciata del Municipio si illumina di rosa come segno di attenzione alla campagna di prevenzione del tumore al seno, che ricorre nel mese di ottobre ed è giunta ormai alla 28esima edizione.

Facciata illuminata fino al 31 ottobre

L’amministrazione Comunale ha accolto con favore la proposta della Lega italiana per la lotto contro i tumori, rendendosi disponibile a partecipare all’iniziativa “Comuni in Rosa con Lilt”. Illuminare la facciata di rosa, colore simbolo della campagna, è un gesto simbolico per contribuire a sensibilizzare la cittadinanza: la prevenzione e la diagnosi precoce restano la migliore arma per sconfiggere il cancro.

