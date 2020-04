Il Comune di Concorezzo contro i “furbetti” dei buoni spesa, istituiti per affrontare l’emergenza coronavirus. L’Amministrazione avrebbe ricevuto domande doppie da parte degli stessi nuclei famigliari.

A denunciare l’accaduto è stato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio attraverso un durissimo comunicato stampa diramato pochi minuti fa.

“Qualcuno non pensi che questa Amministrazione Comunale, che reputo attenta e “aperta” ai bisogni di tutti, sia una amministrazione “leggera” – scrive il borgomastro – Anzi. Qualcuno si sarebbe permesso di presentare doppie domande per i buoni spesa per lo stesso nucleo familiare pur conscio di quanto scriveva nell’autocertificazione e dei reati associati al falso. Stiamo chiudendo le verifiche e se tutto sarà confermato, lunedì partirà la denuncia. Nel caso è ovvio che anche l’atteggiamento dei servizi sociali cambierebbe molto nei confronti di quei nuclei familiari che pensano di essere “più furbi” e non hanno scrupoli nel sottrarre risorse destinate ad altre famiglie in difficoltà”.

I “furbetti” sono avvisati. Il Comune di Concorezzo è pronto a dare battaglia.

Pochi minuti dopo la denuncia del sindaco Capitanio, il capogruppo della lista civica di minoranza “La Rondine” Francesco Facciuto ha voluto replicare al comunicato del borgomastro.

“Caro Sindaco, i controlli e le denunce si fanno, non si sbandierano – scrive Facciuto – Se qualcuno ha sbagliato nel compilare un modulo per ottenere un aiuto economico, si fanno le verifiche del caso e si agisce di conseguenza. Se qualcuno lo ha fatto in cattiva fede, togliendo le risorse a chi ne ha più bisogno, ci si rivolge alle autorità competenti, senza esitazione. I post sui social, fatti per ottenere qualche like, fanno solo alzare la tensione e irrobustire la rabbia, in un momento in cui i nervi sono già a fior di pelle. I cittadini sapranno misurare l’intransigenza e il rigore di questa amministrazione sui temi che contano, non preoccuparti. Buon lavoro”.