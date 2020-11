Luminarie nelle vie del Centro di Usmate e di Velate, piante illuminate in Piazza Scaccabarozzi e un grande albero che verrà acceso proprio davanti al Municipio. Il Comune accende il Natale.

Il Comune di Usmate accende il Natale

Sarà l’Amministrazione Comunale, considerata l’eccezionalità del momento e in continuità con quanto già avvenuto in passato, a farsi carico di una parte delle spese relative all’accensione delle luminarie e all’allestimento degli addobbi sul territorio. Complessivamente, lo stanziamento definitivo dovrebbe ammontare a circa 4mila euro, a cui si aggiungeranno le quote versate liberamente dai commercianti del territorio che aderiranno all’iniziativa.

Una particolare attenzione sarà rivolta alle arterie più trafficate di Usmate e di Velate, illuminando i rispettivi Centri storici con luci che consentiranno di creare un’atmosfera davvero suggestiva. Corso Italia, via Roma, via Lombardia, via Cavour e via Cottolengo saranno solo alcune delle strade che verranno abbellite con un totale di circa 60 luminarie.

Anche il giardino di Villa Scaccabarozzi illuminato

Una cornice speciale si verrà a creare davanti a Villa Scaccabarozzi, dove l’Amministrazione Comunale come avvenuto dallo scorso anno

(e senza esborsi aggiuntivi) addobberà le piante presenti nella Piazza contribuendo a creare un gioco di luci, ombre e suggestivi scorci serali. Come avvenuto nel 2019, sarà anche acceso l’Albero di Natale proprio davanti al Municipio, così da trasmettere un segnale di speranza e di vicinanza a tutti i cittadini.

Le luminarie si accenderanno il 7 dicembre per proseguire fino alla festività dell’Epifania.

“E’ importante che i segni del Natale siano ben visibili”

“In un momento di sofferenza economica, sociale e relazionale come quello che stiamo vivendo, il Comune ha compiuto una scelta precisa – afferma Pasquale De Sena, assessore con delega al Commercio – era importante dare un segno di normalità in concomitanza con l’arrivo di una festività così sentita da tutti come è il Natale. Rinnovando e ampliando l’impegno offerto lo scorso anno, l’Amministrazione Comunale continua nel suo percorso di valorizzazione e di abbellimento delle strade cittadine, regalando ai cittadini delle festività natalizie sempre più luminose e vivaci, elementi che quest’anno assumono valenza di speranza e di coesione. E’ importante che, in questo periodo di paura e difficoltà, i segni del Natale siano ben visibili. Le luminarie testimoniano l’arrivo del Natale, la nostra festa religiosa più sentita, che seppur con sobrietà è giusto festeggiare anche quest’anno. Inoltre, qualora la situazione migliorasse e vi fossero parziali riaperture, è importante che i clienti dei nostri negozi di vicinato percepiscano di effettuare i loro acquisti in un ambiente sereno e commercialmente attraente”.

