Il Comune fa rimuovere le luminarie contro il Natale… ma poi ne spuntano altre contro il 2020

“Buon Natale un c…o”, il Comune fa rimuovere le luminarie volgari ma poi ne spuntano altre.

E’ successo a Lentate sul Seveso, dove prima di Natale sul balcone di una casa di Birago è apparsa la scritta «Buon Natale un c…o». Una luminaria fai da te realizzata da una coppia per strappare un sorriso: «Il 2020 è stato un anno complicato per tutti, per alcuni anche molto doloroso. Con questo “augurio” volevamo esorcizzare un po’ le difficoltà di questo periodo, cercare di sdrammatizzare. Di sicuro non volevamo urtare la sensibilità di nessuno».

Rimosse le luminarie volgari

E invece qualcuno si è indignato a tal punto da mandare una segnalazione al sindaco, che ha invitato i biraghesi a “non rovinare la magia del Natale”.

Per Capodanno è spuntata un’altra scritta

E così la scritta è stata rimossa. Ma per Capodanno la coppia ha pensato a una luminaria un po’ meno esplicita: “Fck 2020 Non è andato tutto bene”.

