Il consigliere di maggioranza Alessio Alberti a Castrocaro con Matteo Renzi

Ha partecipato anche il consigliere comunale desiano che è coordinatore di Italia Viva per la Brianza ovest, Alessio Alberti. Moltissimi i temi dibattuti, per un momento formativo e di condivisione. Presenti alla kermesse oltre duecento giovani. Nell’ultima giornata sono stati realizzati dei tavoli di lavoro su temi differenti. Alberti ha preso parte al tavolo tavolo su infrastrutture e piano shock per il sistema Paese con Raffaella Paita e Luciano Nobili. Questa la sua dichiarazione al termine della tre giorni: “In passato ho partecipato e contribuito ad organizzare scuole di formazione in diverse città d’Italia – ha affermato – Nel 2016 a Taranto aveva partecipato anche l’allora premier Matteo Renzi. Quest’anno a Castrocaro ho trovato una scuola davvero ben organizzata e molto partecipata, nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo”.

E ha aggiunto: “C’erano relatori di altissimo livello provenienti dai mondi dell’economia, dell’imprenditoria, del sociale, della scienza, della politica. Si sono registrati interventi da parte dei ragazzi ricchi di spunti interessanti. Una bellissima atmosfera di un’Italia giovane e fresca che si riconosce riformista, progressista, liberale, europeista. Non avrei potuto desiderare di più da questa scuola, e in questa fase storica non potrei riconoscermi in altra comunità di partito diversa da Italia Viva”.

