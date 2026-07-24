Il Consiglio Comunale di Desio ha approvato, nell’ultima seduta, la seconda variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028, contestualmente alla verifica generale degli equilibri di bilancio e alla salvaguardia finanziaria.
Il Consiglio approva la seconda variazione di Bilancio: “4,4 milioni di euro per la nostra città”
“Questa seconda variazione investe ad ampio spettro sulla nostra città. L’impiego di oltre 4,4 milioni di euro di avanzo ci consente di accelerare in modo decisivo su cantieri fondamentali: dalle nostre scuole alle strade, dalla tutela del patrimonio storico di Villa Tittoni e del verde urbano al potenziamento degli impianti sportivi, con risposte concrete per la qualità della vita di tutti i cittadini. Continuiamo, inoltre, la riqualificazione dell’asse della cultura lungo via Lampugnani verso una Villa Tittoni oggetto di grande investimento e con una rinnovata vocazione. Infine, il rispetto degli equilibri richiesto dal legislatore dimostra ampiamente la solidità dei conti pubblici”, spiega la Vicesindaca e Assessora al Bilancio Jennifer Moro.
Solidità dei conti pubblici
Ne emerge un quadro economico e contabile di assoluta solidità e virtuosità.
Rispetto di tutti gli equilibri finanziari: sono pienamente garantiti gli equilibri di parte corrente, di conto capitale e il rispetto del saldo della gestione di competenza (pari a +569.778,65 euro).
Liquidità di cassa in salute: il fondo di cassa dell’Ente al 30 giugno 2026 supera i 19,6 milioni di euro (di cui 2,44 milioni vincolati), garantendo la tempestività nei pagamenti verso fornitori e imprese.
Assenza di debiti fuori bilancio: attestata l’inesistenza di debiti fuori bilancio.
4,4 milioni di euro per opere pubbliche
Elemento centrale della manovra è l’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile per ben 4,4 milioni di euro, interamente destinato al finanziamento di un piano straordinario di manutenzioni, riqualificazioni e progettazioni strategiche per la città.
Scuole e servizi per l’infanzia
Scuola Pirotta: 150.000 euro per la sistemazione completa dei servizi igienici.
Scuole Novara e Dolomiti: 90.000 euro per incarichi di progettazione, 80.000 euro per la sostituzione dei serramenti (Scuola Novara) e 110.000 euro per la riqualificazione dell’area giochi (Scuola Dolomiti).
Manutenzione impianti scolastici: 60.000 euro per interventi straordinari sugli impianti delle strutture scolastiche cittadine.
Cultura, patrimonio e Villa Tittoni
Villa Tittoni: 835.000 euro destinati agli interventi di messa in sicurezza e adeguamento alle normative antincendio del complesso monumentale.
Ex Spazio Giovani: 250.000 euro per i lavori di riqualificazione e gli allestimenti degli ex spazi.
Asse Cultura (2° Lotto): 150.000 euro per incarichi professionali dedicati alla progettazione del secondo lotto dell’Asse Cultura.
Strade, viabilità e mobilità sostenibile
Manutenzione straordinaria strade e parcheggi: 950.000 euro destinati al piano asfaltature e alla manutenzione della rete stradale urbana, compreso il parcheggio di via Marsala.
Ciclovia MIME: 300.000 euro quale contributo per la realizzazione della pista ciclabile della rete MIME.
Incarichi di progettazione mobilità: 50.000 euro per la sistemazione dell’asse viario post-rimozione dei binari del tram.
Sport e impianti sportivi
Pista di atletica del Centro Sportivo Comunale: 590.000 euro per il rifinanziamento complessivo del 1° lotto dell’opera.
Palasport: 120.000 euro complessivi per interventi manutentivi presso il PalaDesio e il Palazzetto Moro.
Ambiente e servizi pubblici
Riqualificazione del verde pubblico: 300.000 euro per la manutenzione straordinaria e la cura dei parchi e giardini cittadini.
Nuova stazione ecologica: 100.000 euro per l’attività di caratterizzazione ambientale dell’area.
Servizi per i parchi: 60.000 euro per la realizzazione del nuovo blocco servizi igienici all’interno del parco.
Edilizia residenziale e sede comunale
Stabile SAP via Marx: 150.000 euro per lavori integrativi a seguito della conclusione del cantiere.
Palazzo Comunale: 60.000 euro per la manutenzione straordinaria degli impianti termici e degli spazi comuni.