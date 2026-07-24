Il Consiglio approva la seconda variazione di Bilancio: “4,4 milioni di euro per la nostra città”

Il Consiglio Comunale di Desio ha approvato, nell’ultima seduta, la seconda variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028, contestualmente alla verifica generale degli equilibri di bilancio e alla salvaguardia finanziaria.

“Questa seconda variazione investe ad ampio spettro sulla nostra città. L’impiego di oltre 4,4 milioni di euro di avanzo ci consente di accelerare in modo decisivo su cantieri fondamentali: dalle nostre scuole alle strade, dalla tutela del patrimonio storico di Villa Tittoni e del verde urbano al potenziamento degli impianti sportivi, con risposte concrete per la qualità della vita di tutti i cittadini. Continuiamo, inoltre, la riqualificazione dell’asse della cultura lungo via Lampugnani verso una Villa Tittoni oggetto di grande investimento e con una rinnovata vocazione. Infine, il rispetto degli equilibri richiesto dal legislatore dimostra ampiamente la solidità dei conti pubblici”, spiega la Vicesindaca e Assessora al Bilancio Jennifer Moro.