Il cordoglio dei colleghi per il prof morto nel tragico incidente di Arcore

Insegnava alla secondaria di primo grado «Aldo Moro» di Besana in Brianza, Riccardo Mendolia, il 31enne morto nel tragico incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì 17 marzo 2021, ad Arcore, su viale Monte Rosa.

Era il prof di Educazione fisica

Alle medie di Besana Riccardo Mendolia era arrivato a gennaio, supplente di Educazione fisica. In due soli mesi era comunque già riuscito ad entrare nei cuori di colleghi e studenti.

Mercoledì mattina, tra i colleghi del plesso di via Da Vinci si è diffusa in fretta la notizia dell’incidente avvenuto ad Arcore.

«Temevamo che la vittima fosse Riccardo ma non ne avevamo la certezza», dicono.

Poi sono arrivati i giornali online e i social a confermare quanto temuto.

«E’ stata una botta terribile – proseguono – Ieri (giovedì, ndr) abbiamo deciso di parlare di quanto successo con i suoi studenti nel corso della prima ora di lezione».

I ragazzi si erano affezionati al nuovo prof e avere accanto i propri docenti in un momento tanto difficile è importante: serve una guida per fare i conti con una tragedia simile alla loro età.

Il cordoglio della preside

«Gentili famiglie, studenti e personale scolastico tutto, con profondo dolore comunichiamo l’improvvisa scomparsa del nostro collega Riccardo Mendolia – il messaggio di cordoglio della dirigente scolastica Elisabetta Biraghi pubblicato sul sito internet dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” – Nel breve periodo trascorso nel nostro Istituto ha saputo creare relazioni significative e affettuose con i nostri ragazzi, per i quali è stato un importante punto di riferimento. Un collega attento e propositivo nella comunità scolastica, preciso e rigoroso nel suo dovere. Lo ricordiamo con sincero affetto e stima ed esprimiamo la nostra vicinanza ai suoi cari».