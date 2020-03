Il coronavirus si porta via il mago delle riparazioni dei piccoli elettrodomestici.

Le comunità di Arcore e Villasanta piangono la scomparsa del commerciante 71enne Claudio Fontana.

Fontana, nel corso della sua vita ,era riuscito a sopportare e superare il dramma famigliare riguardante la prematura scomparsa del figlio Valerio Fontana (avvenuta nel 2006 a causa di un incidente stradale e al quale è dedicata la sezione arcorese della Lega) e aveva anche sconfitto un tumore.

Si è arreso al maledetto virus

Ma si è dovuto arrendere al coronavirus che se l’è portato via nella solitudine più amara, non dandogli nemmeno la possibilità di avere accanto i suoi cari per l’ultimo saluto.

Fontana, per oltre 35 anni, ha portato avanti la storica attività di riparazione piccoli elettrodomestici a Villasanta, in va Della Vittoria.

Amato, conosciuto e benvoluto da tutti, il commerciante lascia la moglie Anna Vimercati e i figli Diego e Paola.

Le parole del figlio

“Ancora non riusciamo a crederci a quello che è successo – ha sottolineato il figlio Diego, che ha preso le redini del negozio dal padre – Pensare a tutto quello che ha dovuto sopportare mio padre nella vita e al fatto che se l’è portato via così questo maledetto virus ci fa stare male…”

