Il corpo di Polizia locale Brianza Est ricorda la Strage di Capaci. Ieri, sabato 23 maggio, un lenzuolo bianco è stato appeso fuori dal comando di Bellusco.

Un momento molto toccante

Le sirene dei mezzi accese e un lenzuolo bianco appeso fuori dal comando di Bellusco, di fianco al Tricolore. Un gesto simbolico, per ricordare uno dei momenti più tristi della storia italiana, la Strage di Capaci. A 28 anni da quel maledetto 23 maggio 1992 in molti hanno voluto celebrare la memoria dei giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinari, uccisi dalla mafia in un attentato terroristico. Tra loro anche gli uomini del comandante Alessandro Benedetti, che ieri pomeriggio alle 17.57 (ora dell’esplosione della bomba) hanno reso omaggio ai servitori dello Stato caduti a Capaci.

“Il loro sacrificio non è stato vano, le loro idee camminano sulle nostre gambe e ci danno la forza di servire le Istituzioni ogni giorno”, si legge sul profilo Facebook ufficiale del corpo di Brianza Est.

Di lì a poco sarebbe toccato a Paolo Borsellino cadere sotto i colpi della mafia. Il giudice, stretto collaboratore di Falcone, morì nell’attentato di via D’Amelio a Palermo pochi mesi dopo, il 19 luglio 1992. Con lui persero la vita anche gli uomini della scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio).

