Il Corpo musicale Pio XI in piazza per un concerto dedicato alle mamme

In occasione della Festa della mamma il Corpo musicale Pio XI si è esibito in piazza Conciliazione, a Desio, in un concerto dedicato alle mamme e a Paola Secchi, presidente onorario della banda scomparsa l'anno scorso.

Un concerto per la Festa della mamma

Un concerto per celebrare la Festa della mamma. Nel pomeriggio di domenica 14 maggio il Corpo musicale Pio XI, diretto dal maestro Gioacchino Burgio , si è esibito in piazza Conciliazione in un concerto dedicato a tutte le mamme. Tra il pubblico anche il primo cittadino, Simone Gargiulo, e l’assessore alla Cultura Samantha Baldo. L’iniziativa è stata realizzata con l’associazione Coro Città di Desio, promotrice di un progetto musicale con gli alunni delle scuole primarie degli istituti comprensivi Agnesi e di via Prati, presenti al concerto.

L'iniziativa è stata inoltre dedicata a Paola Secchi

Il concerto è stato inoltre dedicato a Paola Secchi, presidente onorario della banda venuta a mancare nel luglio dello scorso anno.

"Questo concerto è dedicato a tutte le mamme e, soprattutto, vogliamo ricordare Paola Secchi Magni, che per tutta la sua vita ha seguito la nostra banda come una madre amorevole", ha affermato Ketty Magni, presentatrice dell'evento e figlia di Paola Secchi.

E' intervenuto anche don Gianni Cesena che, dopo aver ringraziato la banda e salutato tutte le mamme, ha voluto a sua volta dedicare alcune parole alla donna che è stata una colonna portante del Corpo musicale Pio XI: