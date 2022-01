Cesano Maderno

La decisione visti l’aumento dei contagi e la crescita esponenziale del numero di persone in isolamento fiduciario.

Il Covid-19 chiude l'ufficio postale di Cesano Maderno centro al pomeriggio: ridotti gli orari. Lo ha comunicato l'Amministrazione comunale dopo aver ricevuto l'informazione dalla società.

Il Covid chiude l'ufficio postale al pomeriggio

"Con l’aumento dei contagi e la crescita esponenziale del numero di persone in isolamento fiduciario per contatto con soggetti Covid-positivi, l'ufficio postale di Cesano centro in piazza 25 Aprile ha comunicato che, a causa di assenze del personale, fino a sabato 29 gennaio gli sportelli di piazza 25 Aprile saranno aperti solo al mattino col seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35; sabato dalle 8.20 alle 12.35" la nota del Comune che avvisa che l'ufficio postale maggiore della città resterà chiuso al pomeriggio.

Contagi in aumento in città

L'aggiornamento settimanale ufficiale sui nuovi contagi in città è di lunedì 10 gennaio 2022: il sindaco Maurilio Longhin ha fatto sapere che "i dati di Ats trasmessi confermano un livello alto di diffusione: i nuovi positivi questa settimana sono stati 1.097 (dati aggiornati a domenica 9 gennaio 2022)". Erano 930 la settimana precedente e 324 quella prima ancora. A lunedì erano 2.293 i cittadini in sorveglianza attiva.