Il Covid entra nell’asilo nido comunale

Ormai è diventato un terno al lotto e tanti genitori vivono con l’ansia che possa arrivare la notizia. Che, anche al nido comunale di Carate è giunta, con un bimbo positivo al coronavirus

La positività all’asilo nido comunale

La notizia è stata confermata oggi pomeriggio: all’asilo nido comunale “Il mio piccolo nido” di via Agazzi di Carate Brianza è stato riscontrato un caso di positività tra i bambini. Come in tutti i casi analoghi, è stato attivato il protocollo sanitario e ora scuola e genitori sono in attesa di capire quali saranno le decisioni prese dall’Ats in tema di quarantena

