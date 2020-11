Il Covid stronca il presidente onorario della Croce bianca

Il Covid ha stroncato il presidente onorario della Croce Bianca di Biassono, Giancarlo Carrer.

Stroncato il presidente della Croce Bianca

Non ce l’ha fatta Giancarlo Carrer, presidente onorario della Croce Bianca di Biassono, vittima del Covid-19.

Dopo ore di angoscia sulle sue condizioni di salute, lunedì a mezzogiorno la tragica notizia della sua scomparsa. Sabato scorso Carrer ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato in gravissime condizioni. I famigliari, la moglie Angela e il figlio Federico, e i tanti amici e conoscenti non hanno mai perso le speranze anche se la sua vita è sempre stata appesa a un filo. In questi mesi di emergenza sanitaria Carrer, 67 anni, ha dedicato tantissimo del suo tempo agli altri, la Croce Bianca è sempre stata la sua seconda casa e una seconda famiglia. Con dipendenti e soccorritori ha condiviso la paura e la preoccupazione per questo virus pur spronando i suoi volontari a non mollare mai. Non c’è giorno, notte, sabato o festivi che Carrer non abbia passato nella sede di via Mazzini.

I ricordi degli amici

«Non ci sono o non si trovano parole in queste situazioni. Con il Gianca, la Croce Bianca Milano e la nostra sezione in particolare perdono un esempio di persona disponibile, leale e competente» il ricordo di Paolo Motta.

«Ciao Giancarlo, ne avevi superate tante ma questo virus sembra essere più forte di tutto e tutti e non ha risparmiato neppure te. Impazzisco al pensiero che non ci rivedremo più. Mancherai a tutti» il pensiero del consigliere comunale Giordano Arosio. I funerali di Giancarlo saranno celebrati giovedì alle 10.30 in chiesa parrocchiale a Biassono.

Un altro presidente morto di Covid-19

Venerdì il virus ha stroncato un altro presidente onorario, Gabriele Aliprandi, 72 anni, di Macherio, fondatore del “Moto Club Biassono Maurizio Pirovano”. I funerali saranno celebrati domani mattina (mercoledì 11 novembre) alle 15 nella chiesa parrocchiale di Macherio.

