Il custode va in pensione, sostituto cercasi

Aaa nuovo custode per la scuola secondaria di primo grado di Renate cercasi. Antonio Clerici, che dal dicembre del 2013 si prende cura del plesso, alla fine di maggio traslocherà a Barzanò insieme alla sua famiglia per godersi la pensione. Un addio dovuto a motivi di salute quello dello storico stradino del Comune, classe 1957, dopo quasi otto anni trascorsi in via XXV Aprile insieme a tre validi «aiutanti»: la moglie Paola Zoia e le due figlie Eleonora e Cinzia.

Nuovo custode cercasi

Nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato l’avviso per la ricerca di un nuovo responsabile del servizio di custodia, al quale sarà assegnato l’alloggio di servizio a lato dell’ingresso della scuola (128 metri quadri con tre camere, cucina, soggiorno e un bagno, oltre al box), oltre a mille e 500 euro annui, versati entro il 30 settembre di ogni anno.

Il custode dovrà garantire la sorveglianza del plesso scolastico sette giorni su sette, dalle 7 alle 24. Una presenza costante alla quale si aggiunge l’obbligo di pronta reperibilità anche al di fuori della fascia oraria di lavoro. E’ tenuto inoltre, tra le varie mansioni, all’apertura e chiusura dei cancelli, alla pulizia dei viali, alla manutenzione ordinaria delle strutture e degli arredi, all’accensione del riscaldamento dell’edificio ed alla cura del verde.

La partecipazione al bando è riservata in via preferenziale ad ex dipendenti del Comune di Renate; in caso di loro mancanza, verranno prese in considerazione anche altri soggetti che non abbiamo già impieghi esterni a tempo pieno o part time. Il nucleo famigliare non può contare più di quattro persone e all’interno ci deve essere almeno un componente maggiorenne che possa sostituire il custode in caso di indisponibilità. Nel caso di presentazione di più domande, corsia preferenziale sarà garantita a chi ha già svolto funzioni di custode in immobili pubblici o privati, a chi non è titolare di un immobile o a redditi ridotto.

C’è tempo fino al 20 maggio

Le domande (scaricabili dal sito internet del Comune) dovranno essere consegnate all’ufficio Protocollo di via Dante o inviate tramite posta certificata (comune.renate@legalmail.it) entro le 12 del 20 maggio.