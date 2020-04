Il decalogo della Regione per incontrare i congiunti. Una serie di regole e consigli che saranno utili dal 4 maggio, quando si potrà tornare a far visita ai propri cari.

Dal 4 maggio, come previsto dal nuovo DPCM, si potrà tornare a far visita ai propri congiunti. Un termine che negli ultimi giorni ha suscitato curiosità e anche qualche perplessità (NE ABBIAMO PARLATO QUI).

Intanto Regione Lombardia si è portata avanti e, in vista di lunedì prossimo, ha predisposto un decalogo indirizzato alle famiglie su come è meglio gestire le visite con i parenti stretti.

“Certamente dal 4 Maggio sarà bello tornare a visitare i nostri cari – ha spiegato Attilio Fontana – ma come sapete, continua ad essere fondamentale l’attenzione soprattutto nei confronti dei nostri anziani. Per questo abbiamo messo a punto un decalogo che può aiutarci ad agire per il meglio”.

Le regole

Ecco le buone prassi di Regione Lombardia per rivedere i propri cari in tutta sicurezza:

In caso di sintomi influenzali, anche minimi, meglio posticipare la visita. Incontra i tuoi cari da solo o in presenza di un solo bambino. Se i tuoi bambini incontrano i nonni o persone anziane accertati che non abbiano avuto contatti ravvicinati con coetanei o altre persone, almeno nella settimana precedente l’incontro. Meglio un solo incontro lungo e non due incontri brevi. Se puoi organizza l’incontro all’aperto o in un ambiente ben areato. Mantieni sempre la distanza di un metro, indossa la mascherina per tutto il tempo e lava accuratamente le mani prima e dopo la visita. Evita di consumare alimenti e di fermarti per pranzo e cena. Non lasciare i bambini a casa dei nonni per un tempo prolungato o continuativo per giorni. Fatti carico delle commissioni dei tuoi cari più anziani e approfitta dell’incontro per spiegare loro l’uso delle video-chiamate e aiutarli nella ricerca dei servizi di assistenza ed emergenza e di consegna a domicilio sul territorio. Se ritieni porta in regalo qualcosa di emotivamente significativo (album di famiglia, filmati, qualche buona lettura.

