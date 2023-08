Il desiano Simone Passero al Festival del Cinema di Venezia

Simone Passero, di Desio, sfilerà sul red carpet del famoso Festival del Cinema di Venezia.

Da Desio al Festival di Venezia

Il desiano Simone Passero sfilerà sul red carpet del Festival di Venezia. Passero, artista poliedrico ed eclettico, è stato più volte protagonista del prestigioso festival grazie alle sue doti di attore che gli hanno permesso di lavorare anche con artisti di fama mondiale come George Clooney, nello spot pubblicitario di Nespresso e con Jack Black. Il desiano, inoltre, ha collaborato con la Radiotelevisione italiana (RAI), il Centro sperimentale di cinematografia di Milano e la Civica scuola di Cinema “Luchino Visconti”

La sua carriera passa attraverso il cinema, il teatro e il doppiaggio

Il desiano, classe 89’, ha scoperto la passione per la recitazione fin da giovane e ha avuto la possibilità di studiare con grandi maestri come Giancarlo Giannini. Tra le sue performance spicca la sua esibizione, nei panni di Napoleone Bonaparte, in “Arena Civica: una palestra di cultura” e le sue collaborazioni con Giulia Nuvoli in alcune produzione teatrali di successo come “Dante a teatro”. L’attore desiano si è inoltre cimentato sia nel cinema che nel doppiaggio.